06:32, 26 января 2026Бывший СССР

Силовики рассказали об использовании «Азова» в зоне СВО

ТАСС: «Азов» появляется в зоне СВО как «антикризис» перед провалом
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Бойцы бригады спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) появляются в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в качестве «антикризиса» перед крупным провалом. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Их рекрутеры активно ищут новую кровь в своих центрах, но их реальное присутствие на ЛБС в целом — большой вопрос. Как правило, они появляются на направлениях в качестве "антикриза" перед крупным провалом, как это было, например, в Красноармейске», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины начали сосредотачивать подразделения бригады «Азов» на правом берегу Днепра на запорожском направлении, о чем сообщили двое пленных. Там же применяются подразделения теробороны.

