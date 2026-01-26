Группировку российских школьников-диверсантов ждет суд за серию атак

Школьников-террористов ждет суд за диверсии в Калининградской области

В Калининградской области трое подростков пойдут под суд за серию атак на объекты региона. Об этом в Telegram-канале сообщило региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, лидером группировки был 17-летний житель Советска, которому помогали двое 16-летних подручных. В декабре 2024 года юные диверсанты подожгли три вводно-распределительные базовые станции мобильных операторов. Также ими была повреждена кабельная трасса базовой станции. Все их действия, включая пути отхода, координировал через мессенджер неизвестный куратор.

Молодые люди отправляли инструктору видео отчеты о совершенных преступлениях, которые они фиксировали на камеры мобильных телефонов. Преступления выявлены УФСБ России по Калининградской области и региональным управлением МВД. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

