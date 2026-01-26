Собака помогла поймать убийцу и получила награду

В Таиланде полицейская собака Праева помогла поймать убийцу и получила награду

В Таиланде полицейская собака получила награду за то, что помогла поймать убийцу в провинции Прачуапкхирикхан. Об этом пишет The Thaiger.

21 января начальник полиции региона вручил награду в размере 30 тысяч батов (74 тысячи рублей) кинологическому подразделению полиции города Хуахин, за то, что им удалось оперативно раскрыть тяжкое преступление: за несколько дней поймать человека, который расправился с молодой сотрудницей отеля. Подробности случившегося не раскрываются, однако известно, что девушка стала жертвой грабителя.

Кинологи заявили, что служебная собака по кличке Праева сыграла ключевую роль в расследовании и помогла поймать подозреваемого. Сотрудники подразделения заявили, что значительная часть премии пойдет на покупку лакомств для их четвероногой коллеги. Родные девушки посетили полицейское отделение, чтобы лично поблагодарить кинологов и Праеву за отличную работу и преподнесли им корзину с подарками.

Подозреваемый пока не признал вину и отказывается участвовать в следственном эксперименте. Расследование всех обстоятельств случившегося продолжается.

Ранее сообщалось, что в Китае бельгийская овчарка с врожденной инвалидностью стала полноценным сотрудником спецназа. Пес по кличке Бартон родился с дефектом передней лапы и его хотели усыпить, но благодаря хромому кинологу его судьба сложилась иначе.