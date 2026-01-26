Реклама

15:04, 26 января 2026

«Спартак» купил футболиста у «Балтики»

«Спартак» купил у «Балтики» Владислава Сауся
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Полузащитник Владислав Саусь перешел из калининградской «Балтики» в московский «Спартак». Об этом сообщается на сайте красно-белых.

Контракт с хавбеком подписан до лета 2030 года. За новый клуб Саусь будет выступать под 17-м номером. Финансовые условия сделки не раскрываются.

«В ближайшее время игрок присоединится к "Спартаку" на сборе в Дубае. Добро пожаловать в красно-белую семью, Влад!» — говорится в заявлении.

По информации портала Transfermarkt, «Спартак» купил Сауся за 3,8 миллиона евро. Его трансферная стоимость оценивается в 1,8 миллиона. В нынешнем сезоне хавбек провел 17 матчей в РПЛ, в которых забил один мяч и сделал две голевые передачи.

