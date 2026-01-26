Реклама

Бывший СССР
08:36, 26 января 2026Бывший СССР

Стало известно о потерях украинского «Ахиллеса»

РИА Новости: ВС РФ уничтожили до взвода личного состава полка ВСУ «Ахиллес»
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Andriy Andriyenko / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Российские военнослужащие уничтожили до взвода личного состава полка беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Ахиллес». Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

«Уничтожены ангары с ударными БПЛА (беспилотными летательными аппаратами) 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес"», — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что это произошло в Черниговской области. Под ударом также оказались пять грузовиков и два пикапа украинской армии.

Ранее стало известно, что бойцы батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) ВСУ сдались в плен под Димитровом (украинское название — Мирноград). Вместе с ними сложил оружие темнокожий командир Даниэль.

