Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:01, 26 января 2026Экономика

Цены на газ в США взлетели из-за арктического шторма

Bloomberg: Цена на природный газ в США подскочила почти на 20 процентов
Вячеслав Агапов

Фото: Gary Cameron / Reuters

Цена на природный газ в США подскочила почти на 20 процентов. Об этом сообщает Bloomberg.

Стоимость голубого топлива взлетела из-за заморозков, охвативших большую часть страны. Из-за арктического шторма спрос на отопление резко увеличился, что привело к перебоям в поставках.

Фьючерсные контракты на поставку топлива подорожали впервые с 2022 года свыше 6 долларов за миллион британских тепловых единиц (BTU, чуть менее 29 кубометров). Неделей ранее стоимость газа взлетела на 70 процентов — самый большой недельный рост за всю историю с 1990 года.

Из-за зимнего шторма было остановлено почти 10 процентов добычи природного газа в США, в то время как спрос на топливо для отопления и электростанций резко вырос. Сильные морозы привели к перегрузке электросетей и нарушению транспортного сообщения, из-за чего были отменены тысячи рейсов. Крупнейший сетевой оператор США настаивает, чтобы электростанции обеспечили бесперебойные поставки природного газа, так как из-за низких температур потребление электроэнергии достигнет зимнего максимума.

Материалы по теме:
«Они уродливые, дорогие и вредные» Трамп подписал целую стопку скандальных указов. Как его решения отразятся на планете?
«Они уродливые, дорогие и вредные»Трамп подписал целую стопку скандальных указов. Как его решения отразятся на планете?
26 января 2025
Десятки городов мира под угрозой исчезновения из-за климата. К каким катастрофам готовиться миллионам их жителей?
Десятки городов мира под угрозой исчезновения из-за климата.К каким катастрофам готовиться миллионам их жителей?
28 июня 2025

Трейдеры оказались застигнуты врасплох масштабом перебоев в ключевых экспортных центрах. Начало года на мировых газовых рынках было нестабильным, и более серьезные последствия, чем те, которые уже заложены в стоимость, могут привести к дальнейшему росту цен, отмечает Bloomberg.

Джеймс О'Брайен, глава отдела торговли в D.Trading, подразделения крупнейшей частной энергетической компании Украины ДТЭК заявил, что поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США в Европу являются для Украины не риском, а спасательным кругом. Сейчас Киев стремится увеличить сотрудничество с американскими поставщиками, чтобы справиться с дефицитом предложения в странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. По словам О'Брайена, рынок США остается самым ликвидным в мире.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский анонсировал новые переговоры с Россией и США

    В Индии бушует вирус с высокой летальностью. Угрожает ли он России

    Хакеры заблокировали машины россиян

    Москвичи резко отвернулись от одного типа жилья

    Выросло число жертв одной из самых мощных атак ВСУ на столицу региона России

    Звезду реалити-шоу поймали на пьяной езде и арестовали

    Россиянам назвали лучшие украшения для ограниченного бюджета

    В Подмосковье многоэтажку затопило кипятком после трех дней без отопления

    Раскрыта причина согласия Зеленского на переговоры в Абу-Даби

    В российском городе крысы повисли на дверях квартир

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok