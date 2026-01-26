Ученик Стаса Михайлова потерял 40 миллионов рублей из-за прораба

Певца Олейникова обманули на 40 миллионов рублей при покупке дома

Заслуженный артист Республики Крым и ученик певца Стаса Михайлова Максим Олейников потерял 40 миллионов рублей из-за прораба. Об этом пишет «Абзац».

Музыкант купил у прораба, лучшего друга продюсера Михайлова Сергея Кононова, дом, использовав заемные средства, а также договорился построить с его помощью еще два дома. Строитель оформил один из купленных участков на себя, а другой — на своего сына, после чего продал оба объекта.

«Сказал, что мне ничего не должен, якобы он все построил на свои деньги. У меня было 40 миллионов рублей, и их не стало. Эти деньги я занял под проценты, сейчас я не могу отдать долг», – рассказал Олейников.

Семья артиста подала в суд на строителя и его родственника. «Сын (прораба) на первом заседании суда сказал, что он меня впервые видит, хотя он у меня в клипе снимался, как и его отец. Встречаться они отказываются. При этом моим свидетелям поступают угрозы», – отметил музыкант.

