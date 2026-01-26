Украинские врачи намеренно покалечили российских военнопленных

СК: Украинские врачи намеренно калечили российских военнопленных

Украинские врачи намеренно калечили российских военнопленных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следователя по особо важным делам военного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Южному военному округу Сергея Мазура.

По его словам, следственные органы собрали свидетельства пыток над российскими военными. В частности, врачи намеренно проводили операции и манипуляции без наркоза. Также сообщается, что военнопленных пытали с помощью электротока, отсечения и просверливания конечностей, травли собаками, утопления.

