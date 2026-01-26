Реклама

Украинские врачи намеренно покалечили российских военнопленных

СК: Украинские врачи намеренно калечили российских военнопленных
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Stringer / Reuters

Украинские врачи намеренно калечили российских военнопленных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следователя по особо важным делам военного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Южному военному округу Сергея Мазура.

По его словам, следственные органы собрали свидетельства пыток над российскими военными. В частности, врачи намеренно проводили операции и манипуляции без наркоза. Также сообщается, что военнопленных пытали с помощью электротока, отсечения и просверливания конечностей, травли собаками, утопления.

Ранее сообщалось, что в суд ушло дело сбившего Ил-76 с украинскими пленными командира ВСУ Николая Дзямана (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

