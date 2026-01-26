Гайдукевич: У Зеленского прав меньше, чем у шпица Лукашенко Умки

У президента Украины Владимира Зеленского прав меньше, чем у собаки белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом заявил зампред комиссии по международным делам нижней палаты парламента Белоруссии Олег Гайдукевич, передает «Абзац».

Так политик отреагировал на слова Зеленского о правах белорусов. Ранее представитель Киева высказал мнение, что шпицу Лукашенко Умке предоставлено больше прав, чем жителям республики.

«Зеленский немного перепутал — у любой собаки в мире больше прав, чем у него, тем более у шпица Лукашенко. У главы киевского режима нет прав никаких, ни в одной стране нет больше такого политика, который ничего не может решить сам без команды из Лондона и Брюсселя, который все предал», — отметил Гайдукевич.

Ранее Лукашенко принял участие в крещенских купаниях. Белорусский президент окунулся в прорубь в пятнадцатиградусный мороз, его сопровождал шпиц Умка.