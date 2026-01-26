В Германии дали оценку перспективам вступления Украины в ЕС в 2027 году

Вступление Украины в Евросоюз привело бы к финансовому краху и вероятному распаду ЕС в течение нескольких лет. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

«Если Украина когда-нибудь вступит в Евросоюз, мы будем обречены на банкротство и, возможно, распад ЕС за считанные годы. Присоединение Украины стало бы концом союза», — заявил эксперт. Он подчеркнул, что считает полноценное членство страны в ЕС немыслимым.

Нимайер допускает предоставление Украине особого промежуточного статуса, аналогичного положению Швейцарии или Норвегии, что сохранит для нее доступ к рынку и Шенгенской зоне. По его мнению, такой формат мог бы стать стимулом для Киева продолжить проведение необходимых реформ, при этом обезопасив сам Евросоюз от непосильных финансовых обязательств.

Ранее ряд европейских стран осудили план вступления Украины в Евросоюз (ЕС) в 2027 году. Многие лидеры предупредили о "непредвиденных осложнениях для Союза", если реконструкция и расширение будут формально связаны.

Один из собеседников Politico приуменьшил масштабы сопротивления членству Украины в ЕС, уточнив, что возражения исходят «от двух голосов». По его словам, один из европейских лидеров предложил принимать страны в союз на основе из заслуг, в то время как второй политик подтвердил свое давнее принципиальное несогласие с расширением ЕС.