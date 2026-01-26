Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:34, 26 января 2026Мир

В Германии дали оценку перспективам вступления Украины в ЕС в 2027 году

В Германии сочли немыслимым присоединение Украины к ЕС в 2027 году
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Rob Stothard / Getty Images

Вступление Украины в Евросоюз привело бы к финансовому краху и вероятному распаду ЕС в течение нескольких лет. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

«Если Украина когда-нибудь вступит в Евросоюз, мы будем обречены на банкротство и, возможно, распад ЕС за считанные годы. Присоединение Украины стало бы концом союза», — заявил эксперт. Он подчеркнул, что считает полноценное членство страны в ЕС немыслимым.

Нимайер допускает предоставление Украине особого промежуточного статуса, аналогичного положению Швейцарии или Норвегии, что сохранит для нее доступ к рынку и Шенгенской зоне. По его мнению, такой формат мог бы стать стимулом для Киева продолжить проведение необходимых реформ, при этом обезопасив сам Евросоюз от непосильных финансовых обязательств.

Ранее ряд европейских стран осудили план вступления Украины в Евросоюз (ЕС) в 2027 году. Многие лидеры предупредили о "непредвиденных осложнениях для Союза", если реконструкция и расширение будут формально связаны.

Один из собеседников Politico приуменьшил масштабы сопротивления членству Украины в ЕС, уточнив, что возражения исходят «от двух голосов». По его словам, один из европейских лидеров предложил принимать страны в союз на основе из заслуг, в то время как второй политик подтвердил свое давнее принципиальное несогласие с расширением ЕС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина атаковала Россию умными бомбами

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда взялась теория о двойниках Путина и что сам президент говорил об этом

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Дело сбившего Ил-76 с украинскими пленными командира ВСУ рассмотрят в российском суде

    Оговорку Зеленского на русском языке во время пресс-конференции объяснили

    Запад уличили в попытках переформатировать сознание украинцев

    Названы пять самых полезных видов сыра

    Российские войска ударили по вертолетам ВСУ в центральной Украине

    Звезда «Вечернего Урганта» раскрыла влияние телешоу на ее жизнь

    Продажи слабоалкогольных напитков в России рухнули

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok