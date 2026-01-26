Реклама

11:29, 26 января 2026Россия

В Госдуме объяснили отсутствие утечек с переговоров России, США и Украины в Абу-Даби

Новиков: Стороны переговоров по Украине в Абу-Даби не намерены их срывать
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: МИД ОАЭ / РИА Новости

Участники переговоров России, США и Украины в Абу-Даби по урегулированию украинского конфликта не намерены их срывать. Это объясняет отсутствие в СМИ утечек со встречи в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков в беседе с «Газетой.ру».

Парламентарий считает, что стороны «понимают степень своей ответственности, не спешат организовывать утечки, а значит, нацелены на данном этапе не на срыв диалога, а на его продолжение».

При этом Новиков подчеркнул, что говорить о конкретных итогах пока рано, так как обсуждение идет в закрытом формате, а пресс-конференции по их результатам было решено не проводить. «Объявлять о результатах переговорщики должны не общественности, а тем должностным лицам, которые уполномочили такие переговоры вести», — сказал депутат.

Ранее председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, комментируя в разговоре с «Лентой.ру» отсутствие официальных итогов переговоров России с США и Украиной в ОАЭ, пояснил, что официальные заявления о ходе обсуждения даются только в том случае, когда достигнуто его результативное завершение. Сенатор отметил, что этот процесс может занять годы, но выразил надежду, что в данном случае все будет иначе.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби прошли 23 и 24 января. Официальные подробности об итогах встреч не приводились.

