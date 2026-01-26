Реклама

15:59, 26 января 2026

В Госдуме отреагировали на присвоение России второго места по военной мощи

Депутат Журавлев раскритиковал рейтинг военной мощи стран Global Firepower
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев раскритиковал рейтинг Global Firepower после присвоения Российской армии второго места. Об этом сообщает «Газета.ru».

Он пояснил, что рейтинг придумал американский блогер по фамилии Пучек. Список стран в нем мало меняется из года в год.

«Никто не знает, что оценивается и как. Возглавляют рейтинг, естественно, США — как родина составителя, а дальше уже зависит, видимо, от настроения и представлений Пучека», — пояснил депутат.

Журавлев добавил, что, по его личному мнению, Вооруженные силы России занимают первое место в мире по оснащению и боевому опыту.

Ранее стало известно, что Россия обогнала КНР и заняла второе место по уровню военной мощи. Индекс военной мощи 145 стран рассчитывается путем оценки более 60 факторов, в их числе — финансовая ситуация в государстве, географическое положение, логистические возможности и другие.

