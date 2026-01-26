Реклама

15:52, 26 января 2026

В Китае заявили об историческом для России президентском сроке Путина

Sohu: Нынешний президентский срок Путина станет ключевым в истории РФ
Варвара Кошечкина
Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Текущий президентский срок российского лидера Владимира Путина станет для страны ключевым, пишет китайское издание Sohu.

«Именно нынешний шестилетний срок, который продлится до 2030 года, станет ключевой страницей в истории страны», — говорится в материале.

Авторы утверждают, что связи России с Китаем, Индией и исламским миром будут укрепляться. Кроме того, страна сыграет свою роль в создании сбалансированной системы международных правил. Отмечается, что российская экономика продолжит развиваться вопреки санкциям.

Ранее китайский портал Sohu сообщил, что заявление немецкого канцлера Фридриха Мерца о надежде на восстановление отношений с Россией вызвало беспокойство политиков в Европе.

