В Китае заявили об историческом для России президентском сроке Путина

Sohu: Нынешний президентский срок Путина станет ключевым в истории РФ

Текущий президентский срок российского лидера Владимира Путина станет для страны ключевым, пишет китайское издание Sohu.

«Именно нынешний шестилетний срок, который продлится до 2030 года, станет ключевой страницей в истории страны», — говорится в материале.

Авторы утверждают, что связи России с Китаем, Индией и исламским миром будут укрепляться. Кроме того, страна сыграет свою роль в создании сбалансированной системы международных правил. Отмечается, что российская экономика продолжит развиваться вопреки санкциям.

