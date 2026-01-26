Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:52, 26 января 2026Мир

В Кремле объявили о новой трехсторонней встрече по Украине

Песков: Назначено продолжение трехсторонних контактов по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Продолжение трехсторонних контактов по Украине назначено на следующую неделю. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Оно на следующую неделю запланировано», — подчеркнул Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что точная дата новой встрече в трехстороннем формате на данный момент неизвестна.

23 января в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры России, США и Украины. Сообщалось, что Москва рассматривает «анкориджскую формулу», согласованную российским и американскими президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в августе 2025 года. Этот подход подразумевает контроль России над всей территорией Донбасса.

Днем позже спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что стороны намерены продолжить переговоры в ОАЭ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле назвали принципиальное условие России по урегулированию конфликта на Украине

    Раскрыты подробности нового развода с «убийством соседа»

    Кошельки россиян оказались под ударом

    У обратившейся к врачам из-за икоты звезды «Бригады» нашли повреждения внутренних органов

    Ряд стран ЕС осудили план Украины по вступлению в союз

    Песков оценил последствия возможного удара США по Ирану

    Мальчик погиб из-за детской забавы в Подмосковье

    В сети восхитились внешним видом Селены Гомес на фото топлес

    Собиравшиеся в круиз россияне застряли за границей из-за поломки лайнера

    «Роскосмос» рассказал о новой технологии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok