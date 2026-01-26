В Кремле объявили о новой трехсторонней встрече по Украине

Песков: Назначено продолжение трехсторонних контактов по Украине

Продолжение трехсторонних контактов по Украине назначено на следующую неделю. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Оно на следующую неделю запланировано», — подчеркнул Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что точная дата новой встрече в трехстороннем формате на данный момент неизвестна.

23 января в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры России, США и Украины. Сообщалось, что Москва рассматривает «анкориджскую формулу», согласованную российским и американскими президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в августе 2025 года. Этот подход подразумевает контроль России над всей территорией Донбасса.

Днем позже спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что стороны намерены продолжить переговоры в ОАЭ.