18:52, 26 января 2026

В Кремле ответили на вопрос о смене состава переговорной группы России

Песков: Будет ли меняться состав переговорной группы РФ, зависит от президента
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Вопрос, будет ли меняться состав российской переговорной группы, зависит от решения президента России Владимира Путина. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Это зависит от президента», — сказал он.

По словам представителя Кремля, пока на этот счет не было никаких «индикаций».

Ранее Песков заявил, что Россия ожидает, что работа на экспертном уровне с США и Украиной продолжится в течение недели.

23-24 января в Абу-Даби прошли переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины. Известно, что российскую сторону на переговорах представили исключительно военные.

