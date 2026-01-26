В Кремле ответили на вопрос о смене состава переговорной группы России

Песков: Будет ли меняться состав переговорной группы РФ, зависит от президента

Вопрос, будет ли меняться состав российской переговорной группы, зависит от решения президента России Владимира Путина. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Это зависит от президента», — сказал он.

По словам представителя Кремля, пока на этот счет не было никаких «индикаций».

Ранее Песков заявил, что Россия ожидает, что работа на экспертном уровне с США и Украиной продолжится в течение недели.

23-24 января в Абу-Даби прошли переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины. Известно, что российскую сторону на переговорах представили исключительно военные.