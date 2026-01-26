Реклама

В Москве крысы устроили столовую под капотом авто

В Новой Москве крысы устроили столовую под капотом автомобиля
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Heiko Kiera / Shutterstock / Fotodom

В Новой Москве крысы устроили столовую под капотом автомобиля. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Москва М125».

Речь идет о жилом комплексе, расположенном в поселении Кокошкино. На фотографии, сделанной владельцем машины, можно увидеть, что грызуны принесли несколько кусков хлеба под капот и положили прямо на двигатель, чтобы согреть их. Крысы пробрались и в другие припаркованные возле ЖК авто. Их владельцам повезло меньше — те пожаловались, что крысы погрызли провода и салон.

Ранее в этот же день сообщалось, что в Челябинске жильцов дома атаковали полчища крыс. Люди встречают незваных гостей не только под ногами, но и прямо на дверных косяках.

