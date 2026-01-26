Реклама

В одной стране национальный флаг заменили на российский при таинственных обстоятельствах

News24: В Кейптауне при странных обстоятельствах подняли над крепостью флаг РФ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Над крепостью Доброй Надежды в южноафриканском городе Кейптауне при таинственных обстоятельствах национальный флаг ЮАР заменили на российский. Это сильно удивило местных жителей, пишет издание News24.

«Жители Кейптауна выразили шок в социальных сетях, когда заметили российский флаг, развевающийся над исторической Крепостью Доброй Надежды», — говорится в материале.

Парламентарии начали выяснять, почему над историческим сооружением странным образом подняли флаг чужой страны. Их интерес был связан еще и с тем, что накануне в январе в местных водах прошли военно-морские учения «Воля к миру — 2026» в составе БРИКС+, и в числе участников были российские корабли. Впрочем, позже стало ясно, что флаг не имел отношения к этим событиям.

По словам управляющео директора крепости Кэлвина Гилфеллана, некоторое время в крепости проводили съемки кино. Фильм затрагивает битву за Аламо, одну из наиболее значимых в войне за независимость Техаса. Гилфеллан объяснил, что кинокартина посвящена этой и ряду других битв, для которых снимались сцены со старыми кораблями в гавани.

«Он не уверен, почему был поднят российский флаг, и предполагает, что речь идет просто о старом флаге, не имеющем исторического значения для самого фильма», — уточняет издание.

Флаг России провисел над крепостью несколько часов, после чего туда вернули флаг Южно-Африканской Республики.

Ранее 30-метровый флаг Украины, который растянули на Карловом мосту в центре Праги в честь годовщины объединения республики, в парламенте страны сочли провокацией. Спикер парламента Чехии Томио Окамура призвал отказаться от подобных демонстраций в будущем и обратился к мигрантам с просьбой уважать символику принимающей их страны.

