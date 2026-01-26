Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:12, 26 января 2026Мир

В парламенте европейской страны призвали отказаться от демонстраций флага Украины

Окамура: 30-метровый флаг Украины в центре Праги стал ненужной провокацией
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Eva Korinkova / Reuters

30-метровый флаг Украины, который растянули Карловом мосту в центре Праги в честь годовщины объединения Украины, стал ненужной провокацией. Об этом заявил спикер парламента европейской страны Томио Окамура в соцсети Х.

«Это ненужная провокация украинцев в отношении наших граждан, которые не согласны с массовой миграцией украинцев в Чешскую Республику. Это мероприятие в одном из самых памятных мест чешской истории определенно не способствует хорошим чешско-украинским отношениям», — написал политик.

По его словам, мигранты должны уважать принимающую их страну и ее символику. Он подчеркнул, что они находятся «не на Украине, а в Чехии» и напомнил, что в прошлом чешские эмигранты никогда не требовали вывешивать свои флаги на день независимости их страны на Эйфелевой башне или Биг-Бене.

Окамура добавил, что уже побеседовал с главой МИД страны Петром Мацинкой и призвал отказаться от подобных демонстраций в будущем в памятных для чехов местах. «А правительство республики готовит новый закон об ужесточении условий пребывания иностранцев в Чехии, включая украинцев», — заключил он.

Ранее Окамура призвал Чехию перестать оказывать военную помощь Украине и «выскочить из брюссельского поезда», который, как он уверяет, направляется в сторону третьей мировой войны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Такого рода игры чрезвычайно опасны». Медведев пригрозил ВСУ спецоружием после атаки на резиденцию Путина

    Раскрыты подробности нового развода с «убийством соседа»

    Кошельки россиян оказались под ударом

    Отношения генсека НАТО с Трампом сравнили с хождением по канату

    Бойцы «Азова» сдались в плен вместе с темнокожим командиром

    На Западе сделали признание по поводу блокировки российского «Орешника»

    В парламенте европейской страны призвали отказаться от демонстраций флага Украины

    Скандальная порнозвезда пообещала забеременеть после секса с тысячей мужчин

    Стало известно об «очень плохих отношениях» фон дер Ляйен с Каллас

    «Рождаемость» бизнеса в России рухнула до минимума

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok