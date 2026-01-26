В парламенте европейской страны призвали отказаться от демонстраций флага Украины

Окамура: 30-метровый флаг Украины в центре Праги стал ненужной провокацией

30-метровый флаг Украины, который растянули Карловом мосту в центре Праги в честь годовщины объединения Украины, стал ненужной провокацией. Об этом заявил спикер парламента европейской страны Томио Окамура в соцсети Х.

«Это ненужная провокация украинцев в отношении наших граждан, которые не согласны с массовой миграцией украинцев в Чешскую Республику. Это мероприятие в одном из самых памятных мест чешской истории определенно не способствует хорошим чешско-украинским отношениям», — написал политик.

По его словам, мигранты должны уважать принимающую их страну и ее символику. Он подчеркнул, что они находятся «не на Украине, а в Чехии» и напомнил, что в прошлом чешские эмигранты никогда не требовали вывешивать свои флаги на день независимости их страны на Эйфелевой башне или Биг-Бене.

Окамура добавил, что уже побеседовал с главой МИД страны Петром Мацинкой и призвал отказаться от подобных демонстраций в будущем в памятных для чехов местах. «А правительство республики готовит новый закон об ужесточении условий пребывания иностранцев в Чехии, включая украинцев», — заключил он.

Ранее Окамура призвал Чехию перестать оказывать военную помощь Украине и «выскочить из брюссельского поезда», который, как он уверяет, направляется в сторону третьей мировой войны.