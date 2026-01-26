Реклама

Экономика
15:07, 26 января 2026Экономика

В России научились прогнозировать опасный воздух

Российские ученые создали систему прогнозирования опасного загрязнения воздуха
Александра Качан (Редактор)

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

Ученые Тольяттинского госуниверситета и робототехнического центра «Аиралаб Рус» создали систему, которая способна предсказывать опасное загрязнение воздуха. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на университет.

Система дает прогноз с учетом погоды, источников выбросов и динамики распространения мелких взвешенных частиц PM2.5 и PM10, которые способны проникать в легкие и кровоток человека и вызывать системные нарушения в организме. С помощью нового метода ученые могут рассчитать промежуток, за который концентрация вредных веществ достигнет максимума в определенной точке. Благодаря этому надзорные органы получат возможность планировать выезд мобильных экологических лабораторий не постфактум, а с опережением, чтобы более эффективно выявлять источник выброса.

Система поможет промышленным предприятиям корректировать технологические процессы для сокращения воздействия на окружающую среду. Кроме того, в будущем могут появиться интерактивные карты с прогнозом качества воздуха для жителей городов.

Ранее сообщалось, что в Киргизии построят экологически чистый город под названием Кемин-Сити. Его площадь составит более 353 гектаров.

