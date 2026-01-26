Реклама

Россия
15:10, 26 января 2026

В России ответили на слова Зеленского о Москве и Петербурге

Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petros Karadjias / Pool / Reuters

Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что главными врагами Киева являются «советская Москва» и «имперский Петербург», являются манипуляцией. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, чьи слова приводит РИА Новости.

По его мнению, Зеленский очередными русофобскими заявлениями продемонстрировал невежество и незнание истории. Депутат также напомнил, что украинцы в составе Российской империи сохраняли свою национальную идентичность. При этом в советские времена республика пережила значительные преобразования.

«Она стала важным центром тяжелой промышленности, науки, сельского хозяйства и в особенности аграрного сектора. Пребывание Украины в составе СССР сыграло ключевую роль в формировании ее современного облика», — добавил парламентарий.

Ранее Зеленский в ходе своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе обвинил европейских союзников в том, что они не могут себя защищать. По его мнению, европейцам нужно создавать свою армию, но без помощи Киева они этого сделать не смогут.

