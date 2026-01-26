Реклама

Экономика
18:18, 26 января 2026Экономика

В России подешевели некоторые овощи

Минсельхоз России: Огурцы подешевели на 5,7 %, а томаты — на 17 %
Кирилл Луцюк

Фото: Unsplash

Российские производители овощей снизили цены на некоторые виды продукции. Эти данные Министерства сельского хозяйства России процитировало РИА Новости.

В частности, оказалось, что в годовом выражении отпускные цены на огурцы упали на 5,7 процента, до 143,3 рубля за килограмм. Что касается помидоров, то их стоимость опустилась на 17 процентов, до 144,3 рубля за килограмм. По информации Росстата, в рознице томаты стоят на 2,1 процента дешевле, чем год назад. Расценки на огурцы остаются на уровне 2025 года.

Министерство подчеркнуло, что в прошлом году в России собрали высокий урожай, который достиг около 7,6 миллиона тонн продукции открытого и закрытого грунта.

Ранее сообщалось, что с начала года инфляция составила 1,72 процента. В период с 13 по 19 января сильнее всего подорожали овощи — огурцы (плюс 5,96 процента), помидоры (3,26 процента), морковь (2,59 процента) и картофель (2,58 процента). Цены растут в 2,3 раза быстрее, чем годом ранее.

