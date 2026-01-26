В России пообещали найти виновных в атаке ВСУ на скорую помощь

Следственный комитет России (СКР) пообещал установить и найти представителей Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавших скорую помощь в Запорожской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, атака дрона произошла в городе Васильевка, ранения получили водитель и фельдшер медицинского экипажа. В результате еще одной атаки в том же населенном пункте пострадала женщина. Дроны ВСУ также били по мирным жителям Краснодарского края и ДНР.

Следственный комитет России будет расследовать очередные преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отношении мирных жителей Краснодарского края, Донецкой народной республики, а также Запорожской области, где украинский дрон атаковал машину скорой помощи. Об этом сообщили в ведомстве.

Еще одна атака дрона-камикадзе на российскую машину скорой помощи была зафиксирована в селе Чуровичи Брянской области. В результате машина была повреждена осколками, никто не пострадал.