18:30, 26 января 2026Россия

В России предложили новое основание для исключения из школы

Глава СПЧ Фадеев предложил исключать из школы за неудовлетворительное поведение
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российские школы должны получить возможность отчислять учеников на основании неудовлетворительной оценки за поведение. С таким предложением выступил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, пишет ТАСС.

По его словам, таких хулиганов немного, но они сильно влияют на общественную среду и отношение к педагогам.

Общественник обратил внимание на дискуссии вокруг планов вернуть в школы оценки за поведение. «Некоторые участники обсуждения считают, что она должна влиять, например, на поступление в университеты. Другие считают, что нет. Моя позиция, что в первую очередь неудовлетворительная оценка за поведение должна защитить учителя», — заявил Фадеев.

При этом он подчеркнул, что отчисление должно применяться только в крайних случаях, когда речь идет о нападении на преподавателя, оскорблениях и постоянных срывах уроков.

Ранее стало известно о планах Минпросвещения выставлять оценки за поведение ученикам всех классов. Сейчас в рамках пилотного проекта проходит апробация инициативы. В эксперименте принимают участие 89 школ из различных регионов России, каждая из которых самостоятельно избрала один из трех предложенных методических вариантов.

