В России предложили новое основание для исключения из школы

Глава СПЧ Фадеев предложил исключать из школы за неудовлетворительное поведение

Российские школы должны получить возможность отчислять учеников на основании неудовлетворительной оценки за поведение. С таким предложением выступил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, пишет ТАСС.

По его словам, таких хулиганов немного, но они сильно влияют на общественную среду и отношение к педагогам.

Общественник обратил внимание на дискуссии вокруг планов вернуть в школы оценки за поведение. «Некоторые участники обсуждения считают, что она должна влиять, например, на поступление в университеты. Другие считают, что нет. Моя позиция, что в первую очередь неудовлетворительная оценка за поведение должна защитить учителя», — заявил Фадеев.

При этом он подчеркнул, что отчисление должно применяться только в крайних случаях, когда речь идет о нападении на преподавателя, оскорблениях и постоянных срывах уроков.

Ранее стало известно о планах Минпросвещения выставлять оценки за поведение ученикам всех классов. Сейчас в рамках пилотного проекта проходит апробация инициативы. В эксперименте принимают участие 89 школ из различных регионов России, каждая из которых самостоятельно избрала один из трех предложенных методических вариантов.