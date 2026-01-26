Реклама

12:59, 26 января 2026

В США назвали сейсмическим событием арест правой руки Си Цзиньпина

В США назвали сейсмическим событием арест китайского генерала Чжан Юся
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Florence Lo / Reuters

Арест заместителя председателя КНР Си Цзиньпина в Центральном военном совете Китая (ЦВС) Чжан Юся можно с уверенностью назвать «сейсмическим событием». Об этом заявил бывший советник по национальной безопасности экс-президента США Джо Байдена Джейк Салливан, сообщает New York Times.

Салливан встречался с генералом в Пекине в 2024 году и дал оценку его поведению. По его словам, Чжан вел себя как человек, не чувствующий необходимости оглядываться через плечо, чтобы угодить китайскому лидеру. «Он говорил прямо, как и подобает военному, но при этом не выглядел человеком, которому нужно быть осторожным», — заявил экс-советник.

Салливан также отметил, что на встрече обсуждались ядерные вопросы, но разговор носил общий характер. «Это не было одной из главных тем обсуждения», — сказал он.

Экс-советник выразил удивление, что человек с такой долгой историей близости к Си Цзиньпину был отстранен, назвав это поразительным фактом, который вызывает множество вопросов.

Ранее Чжан Юся обвинили в передаче Соединенным Штатам технических данных о программе создания ядерного оружия (ЯО) в стране. В настоящий момент генерал находится под следствием по обвинению в злоупотреблении полномочиями. В частности, речь идет о получении больших сумм денег в обмен на продвижение по службе в органе, который контролирует исследования, разработки и закупки военной техники.

Чиновник долгие годы считался доверенным лицом Си Цзиньпина и его правой рукой.

