Врач оценил риски завоза смертельного вируса «Нипах» в Россию

Врач Новиков: Вирус «Нипах» требует условий, которых в России нет

Теоретически индийский вирус «Нипах» может быть завезен в Россию, заявил в разговоре с «Лентой.ру» врач-терапевт Поликлиника.ру Александр Новиков. Врач уточнил, что практический риск этого не велик — вирус эндемичен только для определенных регионов.

«Вирус "Нипах" — достаточно редкая инфекция, но серьезная. В первую очередь, из-за высокой летальности, — объяснил врач. — В ходе прошлых локальных вспышек в Юго-Восточной Азии смертность достигала 40–75 процентов, но это были локальные вспышки, а не массовые, как при COVID-19».

Заболевание, по словам Новикова, часто начинается с симптомов, похожих на обычный грипп: резко поднимается температура, появляется сильная головная и мышечная боль, чувство разбитости. Опасность, предупредил терапевт, возникает, когда вирус поражает нервную систему — у части пациентов развивается спутанность сознания, судороги, в тяжелых случаях инфекция способна привести к коме и острой дыхательной недостаточности.

«Источником вируса в природе являются фруктовые летучие мыши. Также возможна передача при прямом контакте с больными домашними животными или, в условиях тесного общения, от человека к человеку. Теоретически вирус может быть завезен в Россию, как и любая другая инфекция. Однако практический риск этого крайне мал. "Нипах" эндемичен для отдельных регионов Юго-Восточной Азии, и для его распространения нужны специфические условия, которых в России нет», — заключил Новиков.

Ранее доктор медицинских наук Мурад Шахмарданов заявил, что «Нипах» опаснее COVID-19 и имеет высокую смертность. Он также напомнил, что вакцины еще не существует.