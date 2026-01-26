Россиян предупредили об опасности «Нипаха»

Профессор Шахмарданов: «Нипах» опаснее COVID-19 и имеет высокую смертность

Вирус «Нипах» опаснее COVID-19 и имеет высокую смертность. С таким предупреждением выступил доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Мурад Шахмарданов. Комментарий российского ученого приводит Telegram-канал «Осторожно, новости».

Эксперт отметил, что вирус может передаваться людям от летучих мышей, свиней и от человека к человеку. Основные зоны риска, как утверждает профессор — государства Южной и Юго-Восточной Азии (Бангладеш, Индия, Малайзия, Сингапур).

К главной угрозе «Нипаха» специалист отнес чрезвычайно высокую летальность: от 40 до 75 процентов. Шахмарданов напомнил, что вакцины еще не существует.

По словам эксперта, болезнь может проходить бессимптомно, но может привести и к смертельному энцефалиту. «У выживших часто наблюдаются стойкие неврологические нарушения: изменения личности, судорожные припадки», — пояснил он.

До этого бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что россиянам не нужно бояться вируса «Нипах» из Индии.

