Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:08, 26 января 2026Россия

Россиян предупредили об опасности «Нипаха»

Профессор Шахмарданов: «Нипах» опаснее COVID-19 и имеет высокую смертность
Майя Назарова

Фото: Volha_R / Shutterstock / Fotodom

Вирус «Нипах» опаснее COVID-19 и имеет высокую смертность. С таким предупреждением выступил доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Мурад Шахмарданов. Комментарий российского ученого приводит Telegram-канал «Осторожно, новости».

Эксперт отметил, что вирус может передаваться людям от летучих мышей, свиней и от человека к человеку. Основные зоны риска, как утверждает профессор — государства Южной и Юго-Восточной Азии (Бангладеш, Индия, Малайзия, Сингапур).

К главной угрозе «Нипаха» специалист отнес чрезвычайно высокую летальность: от 40 до 75 процентов. Шахмарданов напомнил, что вакцины еще не существует.

По словам эксперта, болезнь может проходить бессимптомно, но может привести и к смертельному энцефалиту. «У выживших часто наблюдаются стойкие неврологические нарушения: изменения личности, судорожные припадки», — пояснил он.

До этого бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что россиянам не нужно бояться вируса «Нипах» из Индии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы избавляемся от пагубной зависимости». В Евросоюзе решили, когда окончательно прекратят покупать любой российский газ

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда взялась теория о двойниках Путина и что сам президент говорил об этом

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Москвичам пообещали снежный апокалипсис

    Названы условия неявки на работу из-за погоды

    Москвичам предсказали ослабление морозов

    Лифт с людьми заклинило во время пожара на охваченном огнем этаже дома в российском городе

    Россиянин выпил напиток в баре Таиланда, был ограблен и улетел на родину в одних тапках

    Попавший в ДТП россиянин обвинил в своем опьянении корм для попугаев

    В России ответили на слова Зеленского о Москве и Петербурге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok