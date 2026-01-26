Юные скинхеды сняли жестокое видео для TikTok

В Дмитрове за смертельное избиение азиата задержали трех скинхедов

В Дмитрове (Московская область) перед судом предстанут трое несовершеннолетних по делу о хулиганстве по мотивам расовой, национальной ненависти. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба судов региона.

По данным следствия, в январе 2025 года в социальной сети TikTok два друга увидели видеозапись с рекламой закрытого чата «скинхедов». Там они познакомились с соратником из своего города и решили вместе погулять. На прогулке они заметили мужчину азиатской внешности, к которому стали предъявлять необоснованные претензии. В итоге новый друг жестоко избил потерпевшего, а друзья сняли видео и выложили в соцсеть. Избитый мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

В результате авторов видео задержали. Уголовное дело в отношении их соратника, избившего мужчину, выделено в отдельное производство.

