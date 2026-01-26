Зеленский назвал регионы с самой сложной энергетической ситуацией

Зеленский назвал шесть регионов с самой сложной энергетической ситуацией

Президент Украины Владимир Зеленский назвал шесть регионов с самой сложной энергетической ситуацией. Соответствующую информацию он опубликовал в Telegram-канале.

«Провел специальный селектор. Доклады по ситуации в регионах, где сложнее всего с точки зрения энергетики», — написал он.

По словам украинского лидера, ситуация в энергетическом секторе критическая в Киевской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях. Наибольшее количество времени во время встречи было уделено ситуации в столице Украины.

Ранее глава украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко назвал энергетическую ситуацию в стране катастрофической. По его словам, люди получают электричество на три-четыре часа, после чего оно снова пропадает на 10-15 часов.