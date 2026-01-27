111-летняя долгожительница поделилась секретом долголетия

111-летняя жительница США назвала веру секретом долголетия

Жительница США отпраздновала 111-й день рождения и поделилась секретом долголетия. Об этом сообщает FOX 13 News.

Гертруда Уильямс из города Уинтер-Хейвен, штат Флорида, родилась в 1915 году. Она застала две мировые войны, Великую депрессию и технологическую революцию. Всю свою жизнь она прожила в Уинтер-Хейвене и стала свидетелем того, как он превращался из небольшого поселения в современный город.

На вопрос о том, в чем заключается секрет ее долголетия, Уильямс ответила просто: «Доверяйте Богу. Это единственный [секрет]». По словам долгожительницы, вера поддерживала ее на протяжении всего жизненного пути — даже после того, как она перешагнула столетний рубеж.

Родственники именинницы специально приехали из Коннектикута, чтобы устроить ей сюрприз. Это растрогало ее до слез.

Ранее победившая рак груди 106-летняя жительница Великобритании раскрыла секрет долголетия. По ее словам, он заключается в повторении самого простого действия.