Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:06, 27 января 2026Из жизни

111-летняя долгожительница поделилась секретом долголетия

111-летняя жительница США назвала веру секретом долголетия
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Iryna Imago / Shutterstock / Fotodom

Жительница США отпраздновала 111-й день рождения и поделилась секретом долголетия. Об этом сообщает FOX 13 News.

Гертруда Уильямс из города Уинтер-Хейвен, штат Флорида, родилась в 1915 году. Она застала две мировые войны, Великую депрессию и технологическую революцию. Всю свою жизнь она прожила в Уинтер-Хейвене и стала свидетелем того, как он превращался из небольшого поселения в современный город.

На вопрос о том, в чем заключается секрет ее долголетия, Уильямс ответила просто: «Доверяйте Богу. Это единственный [секрет]». По словам долгожительницы, вера поддерживала ее на протяжении всего жизненного пути — даже после того, как она перешагнула столетний рубеж.

Родственники именинницы специально приехали из Коннектикута, чтобы устроить ей сюрприз. Это растрогало ее до слез.

Материалы по теме:
«Старики сами себя делают стариками» Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости
«Старики сами себя делают стариками»Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости
27 июля 2018
Они — суперстары Принципы долгой жизни от тех, кому за 90
Они — суперстарыПринципы долгой жизни от тех, кому за 90
26 января 2015

Ранее победившая рак груди 106-летняя жительница Великобритании раскрыла секрет долголетия. По ее словам, он заключается в повторении самого простого действия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Герасимов объявил об изменении ситуации в зоне СВО. Он рассказал о боях в стратегически важном городе Донбасса и продвижении войск

    Раскрыт камень преткновения на закрытых переговорах России и Украины в Абу-Даби

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    В России показали редкий образец военной техники ВСУ

    Оскорбившийся клиент взорвал гранату в российском баре

    В Китае не захотели помочь российской компании обойти санкции

    В России высказались об участии Китая в мирном урегулировании на Украине

    В России напомнили о важности радара в Туле для США

    111-летняя долгожительница поделилась секретом долголетия

    Ребенок из российской семьи покрылся жуткой сыпью на отдыхе в стране Азии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok