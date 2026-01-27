Реклама

Россия
00:10, 27 января 2026Россия

27 января: какой праздник отмечают в России и мире

Екатерина Керсипова
Екатерина Керсипова (редактор)
СюжетПраздники в России

Фото: Анатолий Егоров / РИА Новости

27 января в России — День снятия блокады Ленинграда. В мире вспоминают жертв холокоста. Православные отмечают Отдание Богоявления. «Лента.ру» рассказывает, какие еще важные даты приходятся на 27 января 2026 года в России и других странах, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России 27 января

День полного освобождения Ленинграда от блокады

Фото: Борис Кудояров / РИА Новости

27 января 1944 года в результате проведения Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции гитлеровские войска потерпели разгромное поражение под Ленинградом. Так была окончательно снята 872-дневная блокада города.

Праздники в мире 27 января

Международный день памяти жертв холокоста

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

27 января 1945 года советские войска освободили нацистский концентрационный лагерь в Освенциме. В ноябре 2005-го этот день был официально провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН Международным днем памяти жертв холокоста.

Какие еще праздники отмечают в мире 27 января

  • День жизнелюба;
  • Международный день портвейна;
  • День танца со своей тенью.

Какой церковный праздник 27 января

Отдание Богоявления

Фото: Надежда Чичерова / РИА Новости

Отдание — последний из дней празднования важнейших церковных торжеств. В это время на богослужениях читают значительную часть молитвословий и песней, которые ранее пели в сам праздник Богоявления.

Какие еще церковные праздники отмечают 27 января

  • День памяти равноапостольной Нины, просветительницы Грузии;
  • День памяти преподобных отцев в Синае и Раифе избиенных: Исаии, Саввы, Моисея и ученика его Моисея, Иеремии, Павла, Адама, Сергия, Домна, Прокла, Ипатия, Исаака, Макария, Марка, Вениамина, Евсевия, Илии и иных с ними;
  • День памяти преподобного Иоанна (Кевролетина) исповедника.

Приметы на 27 января

В народном календаре 27 января — Нинин день. Считается, что в этот праздник нельзя выкидывать мусор из дома, так как это может принести несчастья.

  • Если деревья покрылись инеем, скоро потеплеет.
  • Ворона утром каркает — к метели.
  • Сильный ветер предвещает сырой и дождливый год.

Кто родился 27 января

Льюис Кэрролл (1832-1898)

Фото: Рейландер Оскар Густав / Wikipedia

Профессор математики Оксфордского университета, английский писатель, широко известный как автор книг «Алиса в Стране чудес», «Алиса в Зазеркалье» и юмористической поэмы «Охота на Снарка».

Иван Иванов-Вано (1900-1987)

Советский режиссер, художник и сценарист. Один из основателей советской мультипликации. В числе самых известных его работ — экранизации сказок «Двенадцать месяцев», «Конек-Горбунок», «Приключения Буратино», «Сказка о царе Салтане».

Кто еще родился 27 января

  • Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791) — австрийский композитор, музыкант-виртуоз.
  • Михаил Салтыков-Щедрин (1826-1889) — русский писатель.
  • Михаил Барышников (78 лет) — артист советского балета, балетмейстер, актер.
  • Елена Ваенга (49 лет) — российская эстрадная певица, автор песен.
  • Павел Бажов (1879-1950) — русский и советский писатель, фольклорист.

