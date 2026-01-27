27 января в России — День снятия блокады Ленинграда. В мире вспоминают жертв холокоста. Православные отмечают Отдание Богоявления. «Лента.ру» рассказывает, какие еще важные даты приходятся на 27 января 2026 года в России и других странах, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.
Праздники в России 27 января
День полного освобождения Ленинграда от блокады
27 января 1944 года в результате проведения Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции гитлеровские войска потерпели разгромное поражение под Ленинградом. Так была окончательно снята 872-дневная блокада города.
Праздники в мире 27 января
Международный день памяти жертв холокоста
27 января 1945 года советские войска освободили нацистский концентрационный лагерь в Освенциме. В ноябре 2005-го этот день был официально провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН Международным днем памяти жертв холокоста.
Какие еще праздники отмечают в мире 27 января
- День жизнелюба;
- Международный день портвейна;
- День танца со своей тенью.
Какой церковный праздник 27 января
Отдание Богоявления
Отдание — последний из дней празднования важнейших церковных торжеств. В это время на богослужениях читают значительную часть молитвословий и песней, которые ранее пели в сам праздник Богоявления.
Какие еще церковные праздники отмечают 27 января
- День памяти равноапостольной Нины, просветительницы Грузии;
- День памяти преподобных отцев в Синае и Раифе избиенных: Исаии, Саввы, Моисея и ученика его Моисея, Иеремии, Павла, Адама, Сергия, Домна, Прокла, Ипатия, Исаака, Макария, Марка, Вениамина, Евсевия, Илии и иных с ними;
- День памяти преподобного Иоанна (Кевролетина) исповедника.
Приметы на 27 января
В народном календаре 27 января — Нинин день. Считается, что в этот праздник нельзя выкидывать мусор из дома, так как это может принести несчастья.
- Если деревья покрылись инеем, скоро потеплеет.
- Ворона утром каркает — к метели.
- Сильный ветер предвещает сырой и дождливый год.
Кто родился 27 января
Льюис Кэрролл (1832-1898)
Профессор математики Оксфордского университета, английский писатель, широко известный как автор книг «Алиса в Стране чудес», «Алиса в Зазеркалье» и юмористической поэмы «Охота на Снарка».
Иван Иванов-Вано (1900-1987)
Советский режиссер, художник и сценарист. Один из основателей советской мультипликации. В числе самых известных его работ — экранизации сказок «Двенадцать месяцев», «Конек-Горбунок», «Приключения Буратино», «Сказка о царе Салтане».
Кто еще родился 27 января
- Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791) — австрийский композитор, музыкант-виртуоз.
- Михаил Салтыков-Щедрин (1826-1889) — русский писатель.
- Михаил Барышников (78 лет) — артист советского балета, балетмейстер, актер.
- Елена Ваенга (49 лет) — российская эстрадная певица, автор песен.
- Павел Бажов (1879-1950) — русский и советский писатель, фольклорист.