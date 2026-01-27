80-летняя популярная певица высказалась о пластике фразой «пережила стольких хирургов!»

80-летняя певица Партон заявила, что пережила многих пластических хирургов

Популярная американская кантри-исполнительница и актриса Долли Партон высказалась о своих пластических операциях фразой «пережила стольких хирургов!». Комментарий в честь юбилея и выхода новой песни звезды опубликован на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

80-летняя певица разместила ролик, в котором оценила собственный внешний вид. Она призналась, что не раз прибегала к хирургическим вмешательствам ради красоты, и подчеркнула, что надеется на крепкое здоровье врачей, специализирующихся на пластике.

«Привет! Это Долли, и я добилась своего! Мне 80 лет. Вы можете в это поверить? В общем, что подарить 80-летнему человеку? Ну, подарки не принимают. Дарят вещи. А я собираюсь подарить вам возможность послушать песню Light of a Clear Blue Morning в исполнении группы друзей. Спасибо за все ваши поздравления. Надеюсь, что проживу еще 80 лет и что мои пластические хирурги все еще будут в порядке. О Господи, я пережила многих пластических хирургов. Что ж, с днем ​​рождения меня!» — заявила она.

В июле 2021 года Долли Партон повторила съемку с обложки Playboy 43-летней давности ради мужа. Знаменитость решила воссоздать образ, в котором она позировала для упомянутого издания в 1978 году.