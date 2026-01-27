Азербайджан оставил задержанных россиян в тюрьме

Суд в Азербайджане продлил арест гражданам РФ, их обвиняют в наркотрафике

Суд в Азербайджане продлил арест гражданам России, их обвиняют в наркотрафике из Ирана. Об этом сообщает издание Minval в своем Telegram-канале.

Российские граждане останутся под стражей еще на 3 месяца. Мера избрана Хатаинским районным судом.

«Фигуранты были задержаны в ходе операции МВД по делам о наркотрафике из Ирана и кибермошенничестве», — говорится в сообщении.

В октябре 2025 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва и Баку обсуждают ситуацию с россиянами, арестованными в июне в Азербайджане. Это произошло на фоне охлаждений отношений России и Азербайджана.