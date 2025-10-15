Бывший СССР
В МИД рассказали о судьбе задержанных в Азербайджане россиянах

Захарова: Москва и Баку обсуждают ситуацию с арестованными россиянами
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Москва и Баку обсуждают ситуацию с россиянами, арестованными в июне в Азербайджане. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

По ее словам, Россия нацелена на дальнейшее обсуждение с Азербайджаном ситуации вокруг арестованных граждан РФ. Цель этого, отмечает Захарова, скорейшее их освобождение и возвращение домой.

«Шагом вперед на этом пути стало изменение меры пресечения руководителю "Sputnik Азербайджан" Игорю Картавых», — сообщила дипломат.

30 июня на фоне охлаждения отношений России и Азербайджана в офис агентства «Sputnik Азербайджан» пришла полиция республики. Правоохранители задержали Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Журналистов обвинили в незаконном предпринимательстве и мошенничестве и приговорили к четырем месяцам предварительного заключения.

