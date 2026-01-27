Реклама

Наука и техника
07:31, 27 января 2026Наука и техника

Раскрыт новый «король камерофонов»

Раскрыт Oppo Find X9 Ultra, который получит камеру с 300-мм телеконвертером
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Tech Spurt / YouTube

Флагманский смартфон Oppo назвал потенциально новым лучшим камерофоном. Об этом сообщает издание Android Authority.

Журналисты медиа изучили раскрытую информацию о смартфоне Find X9 Ultra, который китайская корпорация Oppo должны представить в ближайшие месяцы. Основываясь на характеристики, авторы заочно назвали аппарат «королем камерофонов».

В материале говорится, что Find X9 Ultra должен получить камеру с инновационными функциями. Так, девайс будет иметь 200-мегапиксельный сенсор Sony LYT-901 размером 1/1,12 дюйма с диафрагмой f/1.5. Еще он будет иметь 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. Также смартфон получит 200-мегапиксельный телеобъектив OmniVision с поддержкой 3-кратного оптического увеличения. Однако благодаря встроенному 300-миллиметровому телеконвертору камера сможет обеспечивать 13,2-кратное оптическое увеличение.

Смартфон должен получить 6,82-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 120 герц, Snapdragon 8 Elite Gen 5 и аккумулятор емкостью 7300 миллиампер-часов. Скорее всего, флагман поступит в продажу в Китае в начале второго квартала 2026 года.

В конце января авторы медиа Versus сравнили камеры флагманских смартфонов. Лучшим аппаратом в слепом тестировании признали Vivo X300 Pro.

