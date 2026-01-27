Боец СВО притворился мертвым и выжил

Участник СВО из Татарстана притворился мертвым на поле боя и выжил

Боец СВО из Татарстана притворился мертвым на поле боя и выжил. Рассказ военнослужащего приводит сетевое издание Tatar-inform.

Во время штурма подразделение понесло потери. Солдат перевязал раненых, отправил их в тыл. Сам же остался на позиции, чтобы прикрывать обход сослуживцев. Вскоре боец понял, что остался один под прицелом украинских беспилотников.

В этой ситуации солдат притворился не выжившим, чтобы не привлекать к себе внимание противника. Таким образом ему удалось спастись, не попав под огонь беспилотников и украинского снайпера. Вскоре Российская армия восстановила контроль над позицией, где происходил описанный военнослужащим эпизод.

Ранее стало известно о подарке школьника, который спас командира роты в зоне СВО. Речь идет о питбайке. С его помощью бойцу и его подчиненному удалось выжить. О том, какую пользу принесло транспортное средство, старшекласснику рассказал военнослужащий, приехавший в школу, чтобы пообщаться с детьми.

