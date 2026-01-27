Реклама

09:20, 27 января 2026Силовые структуры

Борису Акунину ужесточили наказание

Писателю Акунину ужесточили наказание, назначив ему колонию строгого режима
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Таганский суд Москвы ужесточил российскому писателю Борису Акунину (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан иноагентом и внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) наказание по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, назначив ему срок в колонии строгого режима. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

«Приговор мирового судьи судебного участка №371 Таганского района города Москвы изменить. Указать назначение отбывания Чхартишвили Г.Ш. части наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в материалах.

Уточняется, что суд удовлетворил апелляцию прокурора.

В декабре 2025 года суд Москвы вынес заочный приговор Борису Акунину. Писателя приговорили к 15 годам колонии общего режима из-за нарушения закона об иноагентах, содействия террористической деятельности и оправдания терроризма.

