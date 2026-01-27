Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:12, 27 января 2026Бывший СССР

Бойцам ГУР Украины в Харьковской области предсказали судьбу

Михайлов: Переведенных под Харьков бойцов ГУР Украины могут сделать штурмовиками
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бойцов Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны (МО) Украины, переведенных под Харьков, могут сделать штурмовиками. Об этом заявил военный эксперт Евгений Михайлов, передает aif.ru.

«Скорее всего, у них не будет задачи идти лоб в лоб. Хотя не исключено. Сейчас у ВСУ (Вооруженных сил Украины) настолько безграмотное руководство, что не удивлюсь, если их отправят как штурмовиков», — отметил эксперт.

По словам Михайлова, наиболее вероятно украинских военнослужащих из спецназа ГУР будут отправлять в тыл для диверсий. Он вместе с тем допустил, что такие бойцы могут использоваться как заградотряды.

Ранее были раскрыты огромные потери штурмовиков ГУР и ВСУ у Симиновки в Харьковской области. Сообщалось, что они составляют до 60 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД Украины заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным

    США тайно купили считавшееся выдумкой супероружие. На что оно способно, сколько стоит и как связано с Россией

    Россиян готовят к отражению атак ВСУ. Могут ли забрать с «гражданки» на СВО

    В заднем проходе пожилого мужчины нашли подводку для глаз

    Риск набора веса при отказе от курения оценили

    Зеленский решил назначить посланника для контактов с белорусской оппозицией

    Глюкоза отменила свои концерты в Казахстане

    Водолазы наткнулись на тело унесенного волнами в море туриста на курорте Европы

    Известный актер назвал Петербург местом силы

    Пожилая россиянка влюбила в себя пенсионера ради одной цели

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok