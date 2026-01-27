Бойцам ГУР Украины в Харьковской области предсказали судьбу

Бойцов Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны (МО) Украины, переведенных под Харьков, могут сделать штурмовиками. Об этом заявил военный эксперт Евгений Михайлов, передает aif.ru.
«Скорее всего, у них не будет задачи идти лоб в лоб. Хотя не исключено. Сейчас у ВСУ (Вооруженных сил Украины) настолько безграмотное руководство, что не удивлюсь, если их отправят как штурмовиков», — отметил эксперт.
По словам Михайлова, наиболее вероятно украинских военнослужащих из спецназа ГУР будут отправлять в тыл для диверсий. Он вместе с тем допустил, что такие бойцы могут использоваться как заградотряды.
Ранее были раскрыты огромные потери штурмовиков ГУР и ВСУ у Симиновки в Харьковской области. Сообщалось, что они составляют до 60 процентов.