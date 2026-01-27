Бойцам ГУР Украины в Харьковской области предсказали судьбу

Михайлов: Переведенных под Харьков бойцов ГУР Украины могут сделать штурмовиками

Бойцов Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны (МО) Украины, переведенных под Харьков, могут сделать штурмовиками. Об этом заявил военный эксперт Евгений Михайлов, передает aif.ru.

«Скорее всего, у них не будет задачи идти лоб в лоб. Хотя не исключено. Сейчас у ВСУ (Вооруженных сил Украины) настолько безграмотное руководство, что не удивлюсь, если их отправят как штурмовиков», — отметил эксперт.

По словам Михайлова, наиболее вероятно украинских военнослужащих из спецназа ГУР будут отправлять в тыл для диверсий. Он вместе с тем допустил, что такие бойцы могут использоваться как заградотряды.

Ранее были раскрыты огромные потери штурмовиков ГУР и ВСУ у Симиновки в Харьковской области. Сообщалось, что они составляют до 60 процентов.