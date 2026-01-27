Реклама

Дания придумала ответ на притязания США на Гренландию

NYT: Дания хочет пересмотреть оборонный договор с США 1951 года
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kristian Tuxen Ladegaard Berg / Keystone Press Agency / Global Look Press

Дания может пересмотреть оборонный договор с США, позволяющий Вашингтону строить военные базы в Гренландии. Об ответе на притязания Штатов на остров рассказала премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью газете The New York Times (NYT).

«Она высоко оценила договор 1951 года, но не исключает возможности его пересмотра в рамках дискуссий, которые продолжаются между датскими и американскими официальными лицами уже несколько месяцев», — указано в сообщении.

По словам Фредериксен, для Дании и ее европейских партнеров вопрос суверенитета острова не подлежит обсуждению. Премьер подчеркнула, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не может вести переговоры от лица Копенгагена.

Ранее президент США Дональд Трамп дал положительную оценку ситуации вокруг Гренландии. «Ситуация с Гренландией развивается и правда хорошо», — отметил американский лидер.

