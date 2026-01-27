Трамп дал оценку ситуации вокруг Гренландии

Трамп: Ситуация вокруг Гренландии развивается хорошо

Президент США Дональд Трамп дал положительную оценку ситуации вокруг Гренландии. С таким заявлением он выступил в интервью на радиошоу Sid & Friends In The Morning.

«Ситуация с Гренландией развивается и правда хорошо», — отметил американский лидер.

26 января генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что он вместе с президентом США согласовал два направления работы для урегулирования ситуации вокруг Гренландии.

Ранее американский лидер заявил, что стремится к «немедленным переговорам» о приобретении Гренландии и не хочет использовать для этого военную силу.