17:29, 27 января 2026Мир

Трамп дал оценку ситуации вокруг Гренландии

Трамп: Ситуация вокруг Гренландии развивается хорошо
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Президент США Дональд Трамп дал положительную оценку ситуации вокруг Гренландии. С таким заявлением он выступил в интервью на радиошоу Sid & Friends In The Morning.

«Ситуация с Гренландией развивается и правда хорошо», — отметил американский лидер.

26 января генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что он вместе с президентом США согласовал два направления работы для урегулирования ситуации вокруг Гренландии.

Ранее американский лидер заявил, что стремится к «немедленным переговорам» о приобретении Гренландии и не хочет использовать для этого военную силу.

