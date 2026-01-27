Невролог Новоселов: Диагноз Ленина мог влиять на его политические решения в СССР

Реальный диагноз первого руководителя СССР Владимира Ленина (Ульянова) — «нейросифилис» — мог влиять на его политические решения в стране. Об этом «Ленте.ру» заявил изучивший данные о ходе болезни Ленина исследователь, врач-невролог Валерий Новоселов.

Специалист уверен в наличии связи нейросифилиса Ленина с политикой страны, которую он проводил. Новоселов отметил, что сифилис, которым в начале XX века болели многие жители Европы, был страшной реальностью тех лет и менял поведение заболевших.

«Это была сложная, но очень распространенная тема того времени. Во-первых, росла раздражительность, агрессия. Во-вторых, такие люди часто становились склонны к рискованным неадекватным поступкам — могли проиграть фабрику или пустить на ветер состояние», — рассказал врач-невролог, добавив, что после курса лечения от сифилиса людям того времени рекомендовали удалиться в деревню на покой, прекратить финансовые дела и отказаться от рождения детей, потому что «риск рождения нежизнеспособного потомства был огромен».

В случае если у миллионов людей по всему миру в турбулентный период оказывается один и тот же диагноз, картина истории сильно меняется, указал Новоселов.

Если один или сто человек больны — это одно. А если людей с типичными изменениями поведения и восприятия миллионы, то и реакция социума становится во многом предсказуемой и, увы, часто разрушительной Валерий Новоселов врач-исследователь

Ранее сообщалось, что большинство россиян высказались за вынос тела Владимира Ленина из мавзолея на Красной площади и его погребение. За вариант предать земле Ленина проголосовали 59 процентов участников. 41 процент предпочел бы оставить все без изменения и сохранить тело Ульянова у стен Кремля.