04:01, 27 января 2026

Девушка оригинально отреагировала на измену бойфренда и унизила его перед любовницей

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Anicka S / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Advanced_Turnover544 рассказала, что в июне прошлого года узнала о неверности бойфренда, с которым она жила. Девушка оригинально отреагировала на измену возлюбленного и унизила его перед любовницей.

По словам автора, скандалам и расставанию она предпочла более продуманные действия. «Я продала свою машину и начала ездить на его автомобиле, поскольку он им практически не пользовался. У нас был лишь один общий банковский счет для оплаты коммунальных услуг, все остальные свои деньги я положила на отдельный счет. На это ушло семь месяцев, но я накопила почти 20 тысяч долларов», — написала девушка.

При этом она продолжала следить, чтобы у ее бойфренда оставались качественные продукты, но перестала проявлять инициативу в постели и отказалась от мелких расходов, вроде оплаты услуг химчистки. Самого парня это не смутило — он стал куда менее осмотрителен и начал проводить ночи и даже целые выходные вдали от своей избранницы, что ее саму, впрочем, даже устраивало. После новогодних праздников девушка заявила, что хочет съехать и прекратить отношения.

«Его любовница почти сразу же переехала к нему, а вскоре я встретила их на фермерском рынке. Я представилась и сказала, что, должно быть, ее зовут Мэгги. Он спросил, откуда я знаю ее имя. Я призналась, что знаю о ней больше полугода. Теперь знакомые пишут, что я его опозорила и испортила их отношения. Оказалось, он говорил ей, что мы просто соседи по комнате и мне было бы некомфортно от приходящих в квартиру женщин. Да, мне бы действительно было очень некомфортно», — едко заключила девушка.

Ранее другая пользовательница Reddit поймала мужа на измене с крестной матерью их детей. До этого женщина долгие годы регулярно приглашала приятельницу на семейные мероприятия и доверяла ей воспитание потомства.

