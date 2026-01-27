Реклама

10:34, 27 января 2026Мир

Дмитриев высказался о вранье европейских чиновников

Дмитриев о вранье европейских чиновников: Они основывают свои взгляды на лжи
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев. Фото: Сергей Булкин / Pool / РИА Новости

Европейские чиновники основывают свои взгляды на лжи и ненавидят, когда их ловят. Об этом в соцсети Х заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Представитель российского лидера прокомментировал ролик, где журналист в эфире поймал на вранье президента Финляндии Александра Стубба, заявившего о способности Европы защитить себя без США, но позже сменившего позицию на противоположную.

«Верный и важный момент. Они основывают свои взгляды на лжи и распространяют ложь. И они ненавидят, когда их ловят, и любят все отрицать», — написал Дмитриев.

Ранее сообщалось, что ряд высокопоставленных представителей ЕС выступили в поддержку идеи о создании должности спецпредставителя по Украине. Уточняется, что инициатором предложения стал Стубб, который выразил готовность занять этот пост.

