Дорогие смартфоны начали ломаться из-за морозов

Sohu: Пользователи дорогих смартфонов пожаловались на сломанные на морозе экраны

Сильные морозы выявили очередную проблему дорогих смартфонов со складным экраном. Об этом сообщает китайский портал Sohu.

По словам журналистов, на неполадки начали широко жаловаться после прошедшего в китайском Харбине фестиваля «Мир льда и снега», на котором собрались тысячи туристов. Гости мероприятия выяснили, что из-за низкой температуры воздуха экраны складных телефонов могут прийти в негодность.

Оказалось, что гибкий дисплей многих премиальных устройств не рассчитан на работу в морозных условиях. Из-за мороза экран становится жестким и может сломаться при раскрытии. Как правило, в этом случае повреждается матрица или шарнир.

На фото пострадавших, которые изучили авторы Sohu, видно, что на дисплеях смартфонов появились большие пятна. В некоторых случаях у экранов возникли проблемы с цветопередачей. По словам опрошенных пользователей, из-за поломки они либо обращаются в сервисный центр для ремонта, либо временно используют второй экран складного гаджета.

Ранее в «М.Видео» рассказали, что чаще всего владельцы смартфонов из России обращались в сервисный центр с разбитым дисплеем. В топ-3 причин ремонта также вошли проблемы с аккумулятором и зарядкой устройства.