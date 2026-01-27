Футболист «Спартака» перестал играть из-за депрессии

Футболист «Спартака» Самошников перестал играть из-за депрессии

Защитник московского «Спартака» Илья Самошников перестал играть из-за депрессии, вызванной трагедией в личной жизни. О трудностях футболиста с ментальным здоровьем в своем Telegram-канале сообщает журналист Грант Гетадарян.

В сезоне-2025/2026 Самошников провел пять матчей в составе красно-белых, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. В последний раз он выходил на поле 25 октября в домашнем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом», в котором спартаковцы одержали победу со счетом 1:0.

Ранее 27 января пресс-служба «Спартака» сообщила, что футболист покинул сбор команды в ОАЭ и отправился в Москву. Агент игрока Алексей Бабырь заявил, что у Самошникова было выявлено повреждение, из-за которого он вернется к тренировкам с командой через неделю.

Самошников перешел в «Спартак» из «Локомотива» летом 2025 года. Красно-белые приобрели защитника за 3,7 миллиона евро.

