Генсек НАТО Рютте: Эффективность ПВО Украины падает из-за дефицита перехватчиков

Украина столкнулась с резким снижением эффективности своей противовоздушной обороны. Как считает генсек НАТО Марк Рютте, это связано с дефицитом перехватчиков. Об этом он заявил в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента (ЕП). Видеозапись опубликована на YouTube-канале ЕП.

«Как я уже говорил, каждую ночь сейчас около 20-50 ракет и сотни дронов отправляются в Киев, Харьков и другие большие населенные пункты на Украине. Уровень перехвата снизился», — сказал Рютте.

Ранее полковник украинских вооруженных сил Юрий Игнат также сообщал, что Украина испытывает дефицит ракет для систем противовоздушной обороны и самолетов.