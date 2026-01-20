В ВСУ пожаловались на дефицит ракет для систем ПВО и самолетов

Украина испытывает дефицит ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) и самолетов. Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковник Юрий Игнат, передает РИА Новости.

«Дефицит ракет имеет место как для наземных систем ПВО, так и для самолетов. Поэтому обращения к партнерам постоянные идут», — подтвердил Игнат.

Ранее стало известно, что военное руководство Украины хочет развернуть систему ПВО для бесконечного ведения конфликта с Россией. Сообщалось, что они будут работать на основе искусственного интеллекта (ИИ).

19 января был назначен новый заместитель командующего Воздушными силами ВСУ. Данную должность занял Павел Елизаров. Как заявил президент страны Владимир Зеленский, к применению Военно-воздушными силами ПВО будет сформирован новый подход.

