Зеленский согласовал и объяснил назначение нового замкомандующего Воздушными силами

Зеленский: Новым замкомандующим Воздушными силами ВСУ назначен Павел Елизаров

Новым заместителем командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) назначен Павел Елизаров. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале, отметив, что к применению Военно-воздушными силами противовоздушной обороны (ПВО) будет сформирован новый подход.

«То, что касается мобильных огневых групп, перехватчиков-дронов, других средств малой противовоздушной обороны. Эта система будет трансформирована», — пояснил Зеленский.

Глава Украины также отметил, что Елизарова в армии давно знают, его спецподразделение работает эффективно.

Ранее в правительстве Украины произошли кадровые перестановки. Зеленский назначил начальника Центра спецопераций «А» СБУ Евгения Хмару врио главы СБУ. Днем 5 января стало известно, что глава СБУ Василий Малюк написал заявление об уходе.

В стране объяснили такую рокировку кадров попыткой сорвать планы по отставке Зеленского.