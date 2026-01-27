Готовность Украины к отказу от территорий оценили

Политолог Журавлев: Украина не готова к отказу от территорий

Украина все еще не готова к отказу от территорий ради мирного урегулирования, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев. Он добавил, что задача переговоров — подтолкнуть руководство страны к нужному решению.

«Я не думаю, что Украина уже готова отказаться от территорий. Да, есть диалоги, переговоры, есть площадка для договоренностей, но естественно, Киев ничего отдавать не хочет», — считает Журавлев.

Важным, по его мнению, является то, что даже Европа постепенно приходит к идее обмена территорий на мир. Политолог подчеркнул, что для этой цели давление на Украину в нужном направлении должно быть общим.

«Европа ведь всегда выступала против отказа от территорий, но даже они понимают, что пора доводить это дело до конца. Бизнес, и мировой, и европейский, страдает от этого конфликта. Естественно, что европейцам это не нравится, — объяснил Журавлев. — Но давление на Киев должно быть общим, со всех сторон, чтобы у него не было выбора».

Ранее издание The Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что США готовы предоставить Украине гарантии безопасности только в том случае, если Киев согласится отказаться от притязаний на территории. Позже в Белом доме опровергли эту информацию.