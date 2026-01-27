Реклама

13:30, 27 января 2026Силовые структуры

Избивавший десять лет дочь россиянин избежал тюрьмы

В Архангельске осудили мужчину, десять лет избивавшего дочь
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Архангельске осудили мужчину, десять лет избивавшего дочь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статьям 117 («Истязание несовершеннолетнего») и 156 («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним») УК РФ.

Как установил суд, в период с июня 2014 года по май 2024 года 48-летний мужчина, выражая недовольство поведением своей малолетней дочери, регулярно наносил ей побои и оскорблял ее.

О происходящем стало известно психологу, которому девочка рассказала о методах воспитания отца.

Суд приговорил мужчину к трем годам и одному месяцу лишения свободы условно, а также взыскал с него компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей в пользу пострадавшей.

Ранее сообщалось, что россиянин попал под следствие за методы воспитания сыновей.

