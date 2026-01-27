Известный актер назвал Петербург местом силы

Актер Федор Федотов назвал Петербург местом силы

Известный российский актер Федор Федотов заявил, что Петербург — его место силы. Об этом он рассказал в беседе с изданием «Телепрограмма» на премьере фильма «Левша».

Звезду фильма «Серебряные коньки» спросили, что для него значит город на Неве, где происходило действие «Левши». «Это мой любимый город. Я в нем не родился, но живу с трех лет. Это мое место силы, моя любовь», — признался Федотов. Журналисты уточнили, что в данный момент он живет на два города — в Москве и Петербурге.

