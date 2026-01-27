Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:50, 27 января 2026Экономика

Известный актер назвал Петербург местом силы

Актер Федор Федотов назвал Петербург местом силы
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Известный российский актер Федор Федотов заявил, что Петербург — его место силы. Об этом он рассказал в беседе с изданием «Телепрограмма» на премьере фильма «Левша».

Звезду фильма «Серебряные коньки» спросили, что для него значит город на Неве, где происходило действие «Левши». «Это мой любимый город. Я в нем не родился, но живу с трех лет. Это мое место силы, моя любовь», — признался Федотов. Журналисты уточнили, что в данный момент он живет на два города — в Москве и Петербурге.

Ранее режиссер «Ежика в тумане» Юрий Норштейн заявил, что Москве недостает тишины и тайны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД Украины заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным

    США тайно купили считавшееся выдумкой супероружие. На что оно способно, сколько стоит и как связано с Россией

    Россиян готовят к отражению атак ВСУ. Могут ли забрать с «гражданки» на СВО

    В заднем проходе пожилого мужчины нашли подводку для глаз

    Риск набора веса при отказе от курения оценили

    Зеленский решил назначить посланника для контактов с белорусской оппозицией

    Глюкоза отменила свои концерты в Казахстане

    Водолазы наткнулись на тело унесенного волнами в море туриста на курорте Европы

    Известный актер назвал Петербург местом силы

    Пожилая россиянка влюбила в себя пенсионера ради одной цели

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok